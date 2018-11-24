В Индии автобус упал в канал: число жертв возросло до 30, среди них пятеро детей

Мало кому удалось спастись, так как дверь автобуса оказалась заблокированной в воде

В результате падения пассажирского автобуса в канал в индийском штате Карнатака количество жертв увеличилось до 30.Только четверых пассажиров удалось спасти, сообщает телеканал NDTV.

По его данным, автобус упал в расположенный вдоль дороги канал и лег боком на дно. Двери оказались заблокированными, поэтому мало кто сумел из него выбраться.



Среди погибших пятеро детей.

Напомним, авария произошла в субботу, 24 ноября, в индийском штате Карнатака. По информации свидетелей происшествия, водитель не справился с управлением, поэтому автобус перевернулся и упал в канал. Ранее сообщалось о 25 жертвах.

Ранее при падении автобуса в ущелье в Индии погибли как минимум десять человек. Инцидент произошел в штате Уттаракханд. Водитель, двигаясь по горной дороге, не справился с управлением, в результате чего автобус упал в ущелье глубиной 250 метров. Отмечается, что еще девять пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Всего в автобусе было 25 человек.

Также не менее 29 человек, включая 26 детей, погибли после того, как школьный автобус упал в ущелье в индийском штате Химачал-Прадеш.