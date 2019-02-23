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В Индии на фабрике ковров прогремел мощный взрыв: 10 человек погибли

Сегодня, 14:44

В здании предприятия взорвались пиротехнические изделия

Фото: Pixabay
В Индии на фабрике ковров прогремел мощный взрыв: 10 человек погибли //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/13c/8a6/5c713c8a6b6ad.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/13c/8a6/5c713c8a6b6ad.jpg Другие страны В здании предприятия взорвались пиротехнические изделия

В индийском штате Уттар-Прадеш на местной фабрике по производству ковров прогремел мощный взрыв. Жертвами ЧП стали по меньшей мере 10 человек, сообщают СМИ.

Сильный взрыв практически разрушил здание фабрики. Как выяснилось, на фабрике также производилась контрафактная пиротехника. Именно пиротехнические изделия, по предварительным данным, и взорвались на предприятии. На данный момент местная полиция начала расследование инцидента.

Напомним, недавно в городе Дуннине на северо-востоке Китая в здании отеля прогремел мощный взрыв. Два человека погибли, еще двое пострадали.

Кроме того, сообщалось о серии взрывов и пожаре возле химического завода в северной китайской провинции Хэбэй. В результате случившегося погибли 22 человек и еще столько же получили ранения.

Мы также писали о взрыве в одном из жилых многоквартирных домов на северо-востоке КНР, который произошел во время проведения работ по ликвидации утечки газа.

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Тег Индия, взрыв, предприятие, погибшие

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Источник:

ТАСС

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