В Индии на химическом заводе произошла утечка газа: фото и видео

Есть опасения, что ядовитые пары распространяются в радиусе 3 км, и власти эвакуируют людей из близлежащих районов

В Индии, где ранее ввели комендантский час из-за коронавируса, на юго-востоке страны в районе города Вишакхапатнам на химическом заводе LG Polymers произошла утечка ядовитого газа.

Как сообщает BBC, в результате инцидента погибли восемь человек, "сотни" людей были доставлены в больницу – многие жалуются на жжение в глазах и затрудненное дыхание.

По словам чиновников, инцидент, произошедший около 03:00 по местному времени (21:30 по Гринвичу), мог быть вызван халатностью.

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Утечка произошла, когда завод был вновь открыт впервые с 24 марта, когда Индия ушла на жесткий карантин, чтобы остановить распространение коронавируса.

Министр промышленности штата Гутам Редди сказал, что при повторном открытии завода, похоже, не соблюдались надлежащие процедуры и инструкции.

Когда газ распространился, жители в панике выбежали из своих домов.

Считается, что некоторые сотрудники фабрики находились внутри, когда произошла утечка, но чиновники говорят, что у них нет информации о них.

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Есть опасения, что пары распространяются в радиусе 3 км, и власти эвакуируют людей из близлежащих районов.

Высокопоставленный чиновник района заявил, что первоначальные попытки контролировать утечку газа были безуспешными. Однако местные информационные агентства сообщили, что ситуация сейчас находится под контролем.

По данным чиновников, произошла утечка стирола.

Утечка газа в Индии. Фото: twitter.com/rahulscribe

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Это не первый подобный инцидент в Индии, в июле 2018 года из-за утечки ядовитого газа на сталелитейном заводе в южном штате Андхра-Прадеш погибли шестеро рабочих.

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