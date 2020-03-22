В Индии ввели комендантский час из-за коронавируса

С целью противодействия распространению в Индии коронавирусной инфекции COVID-19 власти страны объявили так называемый "народный" комендантский час.

Согласно новому декрету индийских властей, как сообщил ранее премьер-министр Нарендра Моди, 22 марта с 7 утра до 9 вечера все жители страны, за исключением сотрудников экстренных служб и работников предприятий непрерывного цикла, должны оставаться дома.

"Давайте все присоединимся к этому комендантскому часу, который придаст огромную силу в борьбе с угрозой COVID-19. Меры, которые мы сейчас принимаем, помогут нам в ближайшее время. Останьтесь дома, останьтесь здоровыми", — написал утром в этот день Моди на своей странице в Twitter.

Реклама

В тренде Послушные зайчики Путина: почему Конституционный суд узаконил деспотию в России

По последней информации в Индии наличие коронавирусной инфекции было подтверждено у 332 человек, из них 24 уже излечились, а для пятерых диагноз оказался смертельным.

В связи с этим с 13 марта Индия приостановила действие всех выданных иностранным гражданам виз до 15 апреля, а гражданам страны посоветовали избегать поездок за границу из-за возможного карантина по возвращении.

В то же время, на фестивале Холи в этой стране во время которого традиционно празднуют победу добра над злом, сожгли огромную куклу, символизирующую коронавирус.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама