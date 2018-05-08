В Индии протестующие забросали туристический автобус камнями

Вчера, 11:32

В результате инцидента скончался один из туристов

Фото: AFP
Фото: AFP

В южном индийском штате Тамилнад погиб один турист, местные протестующие забросали автобус камнями. Инцидент произошел на окраине столицы штата города Сринагар, пишет ТАСС

22-летний Тирумани прибыл в Кашмир в составе туристической группы, которая на автобусе направлялась в курортный гималайский город Гульмарг. Протестующие забросали автобус камнями, один из которых попал Тирумани в голову, его успели доставить в больницу, но он скончался через несколько часов. Также во время происшествия пострадала 19-летняя девушка. 

В регионах Индии, где большая часть населения – мусульмане, сохраняется напряженная обстановка. Люди вступают в столкновения с полицией, бросают камни в машины чиновников и прочий транспорт. 

Напомним, менне года назад довыборы в парламент в индийском штате Джамму и Кашмир закончились массовыми беспорядками и гибелью восьми человек.

А тем временем, в результате операции сил специального назначения в провинции Кандагар на юге Афганистана по меньшей мере 30 боевиков радикального движения "Талибан" были уничтожены, не менее 10 получили ранения.

Ранее мы передавали, что талибы напали на четыре поста полиции и армии в провинции Тахар на севере Афганистана вечером 8 марта, 17 силовиков погибло.
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