В Индии разъяренная толпа повалила памятник Ленину

Сегодня, 15:58

Инцидент связан с потерей коммунистической партией власти в регионе

Фото: AFP
Фото: AFP

Неизвестные с помощью бульдозера повалили статую Владимира Ленина, стоявшую в сквере в центре города Белония на северо-востоке Индии

Об этом сообщает Reuters.

Статуя была снесена через 48 часов после победы в субботу на выборах в штате Трипура, где находится Белония, правящей в стране партии "Бхаратия джаната парти" (БДП, Индийская народная партия). Это политическое движение защищает ценности индуизма. Как отмечает газета, вандалы, которые снесли монумент, выкрикивали лозунг "Да здравствует мать Индия!".

Представители Коммунистической партии Индии осудили акцию. Они заявили, что она не могла произойти без одобрения новых властей штата.

Всего в стране несколько статуй Ленина, в том числе и в столице Нью-Дели. Статуя в Трипуре стала первым монументом политику в стране, который был разрушен.

Напомним, недавно мы писали о том, что директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович считает успешно завершенной декоммунизацию, которая длилась почти три года. Но только в части внешних ее признаков — памятников и других символов (пятиконечных звезд, серпа и молота, гербов СССР).

Ранее мы писали о том, что всего демонтированы 2389 памятников, из них 1320 памятников Ленина. По нашей информации, Ленина в городах больше нет – на территории, которая контролируется Украиной. 
Индия, коммунисты, партия, памятник, Ленин

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