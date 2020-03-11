В Индии сожгли чучело коронавируса (видео)

Это произошло на празднике Холи, символизирующем победу добра над злом

В Индии, на фестивале Холи, во время которого традиционно празднуют победу добра над злом, сожгли огромную куклу, символизирующую коронавирус.

Кукла была величиной в несколько метров – с сине-зеленой кожей и рогами на голове. К чучелу преподнесли факел в виде шприца и подожгли.

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Ранее "Сегодня" сообщали, что на планете зафиксировано уже более 110 стран, где выявили коронавирус. Число инфицированных COVID-19 во всем мире превысило 119 тыс. человек. Об этом свидетельствуют статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE).

По информации портала Gisanddata.maps.arcgis.com, в первую пятерку стран по количеству заболевших коронавирусной инфекцией входят: Китай (80 967), Италия (10 149), Иран (8 042), Южная Корея (7 755) и Франция (1 784).

Также мы сообщали, что в Украине введен общенациональный карантин, который продлится три недели — с 12 марта до 3 апреля. Карантин предусматривает закрытие учебных учреждений и ограничение на проведение массовых мероприятий.

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