В Индии спасли от рабства десятки девочек-сирот

Еще в 2017 у приюта забрали лицензию, впрочем он продолжил работать нелегально

Десятки девочек-сирот, закрема и несовершеннолетних, спасли из секс-рабства в приюте в Индии. На севере страны в штате Уттар-Прадеш полиция разоблачила подпольный бордель. Освободить пленниц помогла отважная пленница, которая сбежала из приюта и обратилась в полицию.

"Директор сказала, что убьет нас, запугивала. Однажды забрала детей и сказала угождать полиции и журналистам, а когда придет "большие люди", гулять с ними и развлекаться". – рассказала девочка. Она стесняется показывать свое лицо и скрывает имя. Три года девушка была в секс-рабстве в женском приюте. Когда терпеть издевательства хватило сил, рискуя жизнью, убежала.

"Она перелезла через стену на складе и побежала из приюта. К счастью, досталась женского отделения полиции. Наши сотрудники поехали туда и раскрыли то, что там творилось. В приюте использовали даже несовершеннолетних девушек, каждый вечер их забирали машинами и возвращали только утром". – рассказала представитель полиции.

Еще в 2017 у приюта забрали лицензию, впрочем он продолжил работать нелегально - под прикрытием местных полицейских.

За четыре рейда в течение двух часов полиция освободила из сексуального рабства 24 девушки, еще 15 сейчас разыскивают.

Напомним, Индия является самой опасной страной в мире для женщин из-за высокого риска сексуального насилия и рабского труда, это показывает новый опрос экспертов.

Индия долго боролась с проблемой сексуального насилия. Но, несмотря на введение более строгих законов, около 100 нападений сообщают полиции в стране каждый день, согласно данным Национального бюро по борьбе с преступностью.