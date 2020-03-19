В Индонезии не обнародовали результаты анализов руководства страны на коронавирус

Результаты тестов на коронавирус президента, членов правительства Индонезии станут закрытой информацией и не будут озвучиваться общественности. Об этом пишет газета The Jakarta Postсо ссылкой на официального представителя Минздрава республики Ахмада Юрианто.

"Мы не станем сообщать о результатах анализов, потому что это является частью общей проверки состоянии здоровья высшего руководства страны", — уточнил чиновник.

Глава государства Джоко Видодо 15 марта заявил журналистам, что он, его супруга, а также все министры сдадут анализы на коронавирус. За день этого власти подтвердили, что COVID-19 был обнаружен у министра транспорта Буди Кариа Сумади, который еще на прошлой неделе участвовал во всех заседания правительства, проводил переговоры с иностранными коллегами.

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Многие местные и зарубежные эксперты выступают с критикой в адрес Джакарты в связи с информационной закрытостью о ситуации с распространением коронавируса. Президент объясняет это вынужденной мерой, чтобы не сеять панику. Правительство республики лишь 2 марта, позднее других стран Юго-Восточной Азии, подтвердило первые случаи передачи вируса. Между тем власти соседнего Сингапура до этой даты зафиксировали нескольких заболевших, которые вернулись из Индонезии. Кроме того, в феврале в стране скончались как минимум пять человек, у которых наблюдались симптомы коронавируса. Первоначально в Джакарте утверждали, что их анализы дали отрицательный результат на новый вирус, но потом признали возможность ошибок в проведении клинических исследований.

На сегодняшний день в стране подтверждено 227 инфицированных, около 140 находятся в критическом состоянии. Кроме того, 19 пациентов скончались, что является самым высоким показателем в регионе. Лишь девять человек на данный момент выздоровели.

Ранее сообщалось, что в Индонезии инфицированных отправят на необитаемый остров.

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