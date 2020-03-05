Атака коронавируса: в Индонезии инфицированных отправят на необитаемый остров

Там сохранилась бараки, в которых с 1976 по 1996 год размещались беженцы из Вьетнама.

Власти Индонезии хотят разместить на одном из необитаемых островов больницу и карантинный центр для инфицированных коронавирусом. Об этом сообщает газета The Jakarta Post.

По информации издания, на днях главком вооруженных сил маршал авиации Хади Тчахджанто посетил несколько островов, входящих в состав провинции Архипелаг Риау, и остановил свой выбор на небольшом острове Галанг. По его словам, там сохранилась бараки, в которых с 1976 по 1996 год размещались беженцы из Вьетнама. Кроме того, там проведено электричество, есть скважины с питьевой водой. Галанг находится примерно в 50 км от международного аэропорта, расположенного на крупном соседнем острове Батам.

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В течение месяца на острове может быть открыта инфекционная больница на тысячу человек.

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Власти крупнейшей страны Юго-Восточной Азии 2 марта подтвердили первые два случая заболевания в стране. Вместе с тем в Малайзии и Сингапуре уже на прошлой неделе обнаружили нескольких человек, зараженных коронавирусом, которые побывали в Индонезии, в том числе в Джакарте и на острове Батам.

Добавим, что в США на борьбу с коронавирусом предлагают выделить почти 10 млрд долларов.

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