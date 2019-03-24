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В Индонезии произошло еще одно мощное землетрясение

Сегодня, 09:40

Магнитуда подземных толчков составила 5,4 баллов

Фото: Pixabay
В Индонезии произошло еще одно мощное землетрясение //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/984/058/5c8984058e0b4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/984/058/5c8984058e0b4.jpg Другие страны Магнитуда подземных толчков составила 5,4 баллов

На индонезийском острове Сулавеси произошло еще одно землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 5,4 баллов, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения находился в 130 километрах к юго-востоку от города Палу, в котором проживают 283 тысяч жителей. Очаг подземных толчков залегал на глубине 60 километров. На данный момент данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Напомним, сегодня в Молуккском море недалеко от индонезийского острова Сулавеси был зафиксирован подземный толчок магнитудой шесть баллов по шкале Рихтера.

Отметим, что это далеко не первые подземные толчки за последние дни. Индонезия окружена так называемым Тихоокеанским огненным кольцом — цепью сейсмически активных зон и вулканов, в том числе подводных, протянувшихся от берегов Мексики до Новой Зеландии. Так, 20 марта Индонезию всколыхнуло мощное землетрясение.

Также напомним, что 28 сентября 2018 года на Индонезию из-за землетрясения магнитудой 7,4 балла обрушилось разрушительное цунами. Жертвами стихии стали тысячи человек, еще более 10,6 тысяч получили ранения, а более 223 тысяч местных жителей вынуждены были покинуть свои дома.

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Тег Индонезия, землетрясение, магнитуда

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Источник:

ТАСС

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