Мощное землетрясение всколыхнуло Индонезию
Индонезия окружена так называемым Тихоокеанским огненным кольцом
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов индонезийского острова Хальмахера. Об этом сообщила сейсмологическая служба обсерватории Гонконга.
Эпицентр подземных толчков был выявлен в акватории Тихого океана на расстоянии в 400 км северо-восточнее города Манадо. Глубина залегания очага не приводится. Данных о жертвах, разрушениях, а также угрозе цунами не поступало.
Индонезия окружена так называемым Тихоокеанским огненным кольцом — цепью сейсмически активных зон и вулканов, в том числе подводных, протянувшихся от берегов Мексики до Новой Зеландии. Этот регион подвержен частым землетрясениям.
Напомним, в конце февраля 2019 года в центральной части индонезийского острова Суматра произошло мощное землетрясение магнитудой 5,3 балла.
Кроме того, ранее на Индонезию из-за землетрясения магнитудой 7,4, которое произошло 28 сентября 2018 года, обрушилось разрушительное цунами. Жертвами стихии стали 2256 человек, еще более 10,6 тысяч получили ранения, а более 223 тысяч местных жителей вынуждены были покинуть свои дома.
Также ранее на острове Ломбок в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,0 баллов. Оно произошло на глубине 20 км. Эпицентр располагался в 49 км к северо-востоку от города Матарам, ранее сообщалось о 460 погибших.
Ранее сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,2, произошедшее в Тихом океане у берегов Курильских островов.
Ранее извержение вулкана на Курилах сняли вблизи.
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