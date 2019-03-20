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Мощное землетрясение всколыхнуло Индонезию

Сегодня, 06:44

Индонезия окружена так называемым Тихоокеанским огненным кольцом

Фото: Pixabay
Мощное землетрясение всколыхнуло Индонезию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/984/058/5c8984058e0b4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/984/058/5c8984058e0b4.jpg Другие страны Индонезия окружена так называемым Тихоокеанским огненным кольцом

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов индонезийского острова Хальмахера. Об этом сообщила сейсмологическая служба обсерватории Гонконга.

Эпицентр подземных толчков был выявлен в акватории Тихого океана на расстоянии в 400 км северо-восточнее города Манадо. Глубина залегания очага не приводится. Данных о жертвах, разрушениях, а также угрозе цунами не поступало.

Индонезия окружена так называемым Тихоокеанским огненным кольцом — цепью сейсмически активных зон и вулканов, в том числе подводных, протянувшихся от берегов Мексики до Новой Зеландии. Этот регион подвержен частым землетрясениям.

Напомним, в конце февраля 2019 года в центральной части индонезийского острова Суматра произошло мощное землетрясение магнитудой 5,3 балла

Кроме того, ранее на Индонезию из-за землетрясения магнитудой 7,4, которое произошло 28 сентября 2018 года, обрушилось разрушительное цунами. Жертвами стихии стали 2256 человек, еще более 10,6 тысяч получили ранения, а более 223 тысяч местных жителей вынуждены были покинуть свои дома.

Также ранее на острове Ломбок в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,0 баллов. Оно произошло на глубине 20 км. Эпицентр располагался в 49 км к северо-востоку от города Матарам, ранее сообщалось о 460 погибших.

Ранее сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,2, произошедшее в Тихом океане у берегов Курильских островов.

Ранее извержение вулкана на Курилах сняли вблизи.

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Тег Индонезия, землетрясение, толчки, магнитуда

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Источник:

ТАСС

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