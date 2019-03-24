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В Индонезии произошло новое землетрясение

Вчера, 07:45

Это уже не первое землетрясение за последние несколько дней – регион продолжает трясти

Индонезия
Индонезия. Фото: AFP
В Индонезии произошло новое землетрясение //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/718/fd8/5c9718fd8b722.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/718/fd8/5c9718fd8b722.jpg Другие страны Это уже не первое землетрясение за последние несколько дней – регион продолжает трясти

Индонезию продолжает трясти. Сегодня был зафиксирован новый подземный толчок магнитудой шесть баллов по шкале Рихтера. Об этом сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре.

Отмечается, что подземных толчки случились в Молуккском море недалеко от индонезийского острова Сулавеси, в 166 км к востоку от города Манадо (452 тыс. жителей).

Как сообщили в сейсмологическом центре, эпицентр землетрясения находился на глубине 60 км. В то же время пока нет данных, есть ли пострадавшие или разрушения.

Отметим, что это далеко не первый подземный толчок за последние дни. Индонезия окружена так называемым Тихоокеанским огненным кольцом — цепью сейсмически активных зон и вулканов, в том числе подводных, протянувшихся от берегов Мексики до Новой Зеландии. Так, 20 марта Индонезию всколыхнуло мощное землетрясение.

Также напомним, что 28 сентября 2018 года на Индонезию из-за землетрясения магнитудой 7,4 балла обрушилось разрушительное цунами. Жертвами стихии стали тысячи человек, еще более 10,6 тысяч получили ранения, а более 223 тысяч местных жителей вынуждены были покинуть свои дома.

Также смотрите в видеосюжете "Сегодня", как Индонезию в середине месяца накрыли наводнения из-за сильных дождей.

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Тег Индонезия, землетрясение, толчки

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ТАСС

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