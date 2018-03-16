В Ираке упал военный вертолет США

Сегодня, 11:02

На борту судна по предварительной информации находились семь человек

Фото: Military.com
Фото: Military.com

Военный вертолет США потерпел аварию в западном Ираке с семью людьми на борту.

Об этом сообщают Reuters.

Два официальных представителя США, выступая на условиях анонимности и ссылаясь на первоначальные сообщения, заявили, что это был вертолет HH-60 Pave Hawk, и он разбился около аль-Кайма, города в провинции Анбар, недалеко от границы с Сирией.

В своем заявлении Центральное командование США сообщило, что в западном Ираке разбился военный вертолет США, на борту которого находились сотрудники службы США.

"В это время спасательные команды реагируют на месте крушения", – говорится в заявлении.

Дальнейшие подробности инцидента еще не известны, но Центральное командование сообщило, что будет начато расследование, чтобы определить причину аварии.

Мэр аль-Кайма Ахмед аль-Махлави также сообщил, что на борту находилось семь человек.

Соединенные Штаты признают, что в Ираке насчитывается около 5200 военнослужащих, которые являются частью коалиции, борющейся с боевиками исламского государства.

В конце прошлого года премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил окончательную победу над исламским государством, через три года после того, как боевая группа захватила около трети территории Ирака.

Напомним, в воскресенье, 11 марта, вертолет упал в Ист-Ривер в Нью-Йорке. Вертолет AS350 опустился возле северной части острова Рузвельт примерно в 7 часов вечера, перевернулся и упал в воду. 

Власти Нью-Йорка заявили, что погибли пять человек из шести, находившихся на борту. Пилот оказался единственным выжившим. 
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