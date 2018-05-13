В Иране 8 террористов ИГИЛ приговорены к смертной казни за двойной теракт в столице

Еще 18 подозреваемых в совершении теракта в Тегеране летом 2017 остаются под следствием

Суд Тегерана в воскресенье, 13 мая, вынес смертный приговор восьми боевиками террористической группировки "Исламское государство"(ИГИЛ), обвиненным в совершении теракта в иранской столице в июне 2017 года.

Решение судей может быть обжаловано в Верховном суде Ирана. Процесс по делу теракта в Тегеране начался в конце апреля. На скамье подсудимых изначально находились 26 подозреваемых, теперь 18 из них остаются под следствием.

Напомним, экстремистская суннитская группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за нападение на здание парламента преимущественно шиитского Ирана, а также за нападение на храм аятоллы Рухоллы Хомейни в столице Ирана. Нападавшие, одетые как женщины, прорвались через главный вход парламента в центральном Тегеране. Один из них был застрелен, а другой подорвал себя с помощью "пояса смертника".

На следующий день после захвата ИГИЛ пообещала новые теракты.

В результате нападения погибли по меньшей мере 16 человек, 50 получили ранения.

Как сообщалось, суд в США запросил от Ирана выплату в 6 миллиардов долларов по делу о терактах 11 сентября. Эти выплаты пойдут родственникам жертв теракта 11 сентября 2001 года.