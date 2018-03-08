В Иране произошли два мощных землетрясения

Информации о жертвах, пострадавших или материальном ущербе не поступало

В среду вечером в юго-восточном Иране произошло землетрясение силой 5,4 баллов. Спустя несколько минут произошло второе магнитудой 4,9 баллов. Об этом сообщает Reuters.

"Эпицентр землетрясения находился в 14 км от города Кануи в провинции Керман", – говорится в сообщении.

Информация о жертвах, пострадавших или материальном ущербе на данный момент не поступала.

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Стоит напомнить, что 7 и 19 сентября 2017 года в Мексике произошли два мощных землетрясения, унесшие жизни сотен людей.

Еще одно землетрясение магнитудой 7,3 балла произошло недавно близ побережья Перу: тогда погибли два человека. Очаг землетрясения залегал на глубине 12 километров. Американские ученые ранее заявили об угрозе возникновения цунами из-за произошедшего землетрясения.

Также мы писали, что землетрясение магнитудой 5,5 произошло в китайской провинции Сычуань на юге центральной части страны. По данным Геологической службы США, его очаг залегал на глубине 10-13 км в 78 км к западу от города Гуанъюань.