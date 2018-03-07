В Океании произошло новое мощное землетрясение, десятки жертв

Сегодня, 10:56

По предварительным данным, погибло не менее 18 человек

Фото: AFP
Фото: AFP

В Папуа-Новой Гвинее произошло второе сильное землетрясение. Погибло как минимум 18 человек. 

Об этом сообщает Reuters.

Мощные толчки в 6,7 баллов произошли в горном регионе страны. От стихийного бедствия умерли как минимум 18 человек. 

Австралия и Новая Зеландия пообещали направить помощь стране для ликвидации последствий землетрясения. В данный момент в стране проходят спасательные работы по поиску тел погибших и пострадавших. 

Это землетрясение стало афтершоком мощных толчков 26 февраля. Тогда погиб 31 человек.

Стоит напомнить, что 7 и 19 сентября 2017 года в Мексике произошли два мощных землетрясения, унесшие жизни сотен людей.

Еще одно землетрясение магнитудой 7,3 балла произошло недавно близ побережья Перу: тогда погибли два человека. Очаг землетрясения залегал на глубине 12 километров. Американские ученые ранее заявили об угрозе возникновения цунами из-за произошедшего землетрясения.

Также мы писали, что землетрясение магнитудой 5,5 произошло в китайской провинции Сычуань на юге центральной части страны. По данным Геологической службы США, его очаг залегал на глубине 10-13 км в 78 км к западу от города Гуанъюань.
землетрясение, жертвы, папуа-новая гвинея, Океания

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