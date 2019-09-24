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В Иране заявили, что европейские партнеры не соблюдают условия сделки по атому

24 сентября, 03:47

В Иране считают, что европейские страны подражают США

Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф считает, что страны "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция – Ред.) не выполняют своих обязательств по ядерной сделке, в связи с чем Тегеран в настоящий момент не намерен вести переговоры о возможности заключения нового соглашения по атому.

По словам Зарифа, европейские страны подражают США, предъявляя вслед за ними к Ирану "абсурдные требования". "Никакой новой сделки до тех пор, пока не будет соблюдения нынешней", — подчеркнул глава МИД.

Напомним, 8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД. Эта сделка была заключена в 2015 году Ираном с постоянными членами СБ ООН и Германией, она ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС.

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После этого в парламенте Ирана демонстративно сожгли флаг США:

В ноябре 2018 года были восстановлены санкции США против нефтяного сектора Ирана.

8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран приостанавливает часть своих обязательств по СВПД и дает другим его участникам 60 дней на то, чтобы вернуться к выполнению сделки.

7 июля Тегеран перешел ко второму этапу приостановки (объявил об обогащении урана свыше 3,67%) и обещал сокращать обязательства каждые 60 дней, если другие участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей. 6 сентября Иран приступил к третьему этапу по сокращению обязательств в рамках сделки и отказался от ограничений на ядерную исследовательскую деятельность.

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Великобритания Германия Иран США Франция договор

Источник: ТАСС

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