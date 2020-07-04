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В Израиле количество заражений коронавирусом перевалило за 10 тысяч

4 июля, 02:01

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

В стране вновь началась крупная вспышка заражений COVID-19

В Израиле за сутки выявили еще свыше 1,1 тысячи зараженных коронавирусом, и теперь в стране зарегистрировано свыше 10 тысяч случаев заражения.

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Об этом сообщает The Times of Israel.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что в стране вновь началась крупная вспышка заражений COVID-19. В последний раз в Израиле было 10 тысяч активных случаев в середине апреля.

Накануне он заявил, что страна восстановит ряд ограничений, которые ранее были сняты. Он предложил вновь ограничить до 20 человек число присутствующих на молитвах в синагогах, церквях и мечетях, а также – на любых других собраниях в помещениях. Культурные мероприятия, бары, рестораны и клубы предложено ограничить 50 присутствующими в помещении единовременно.

Премьер-министр Израиля призвал молодежь не навещать в ближайшее время своих пожилых родственников или хотя бы не обнимать их. Он заявил, что понимает израильтян по поводу ношения масок в летнюю жару, но считает это необходимостью в сложившейся ситуации.

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В Минздраве страны отметили, что с нынешними условиями необходимо вновь отправить страну на карантин, но израильское руководство сконцентрировано на экономической ситуации после первой вспышки коронавируса и отвергает эту идею. Накануне Нетаньяху заверил, что правительство не собирается возвращать Израиль в герметичный карантин.

За все время пандемии COVID-19 с учетом новых случаев в стране выявлено немногим более 28 тысяч инфицированных, более 17 тысяч заболевших выздоровели, 326 скончались.

Ранее сообщалось, что хакеры атаковали лаборатории в Израиле, которые разрабатывают вакцину от коронавируса.

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Израиль заражение коронавирус

Источник: Интерфакс

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