Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,87
29,32
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Хакеры атаковали лаборатории в Израиле, которые разрабатывают вакцину от коронавируса

26 мая, 19:13

Мила Князьская-Ханова

Кибератака настигла и сотни израильских сайтов

Израильские лаборатории в которых работают над вакциной против коронавируса SARS-CoV-2, подверглись кибератаки, сообщает Jerusalem Post. Отмечается, что атакам не удалось нанести ущерб процессу разработки вакцины. Согласно сообщению, из-за кибератаки на прошлой неделе были закрыты сотни израильских веб-сайтов.

"Исследовательские центры, работающие над созданием вакцины против коронавируса также стали жертвами кибератаки", – пишет издание.

О кибератаках сообщалось и в других исследовательских центрах по вакцинам по всему миру, в том числе в США и Англии. В некоторых нападениях обвиняли Россию и Китай.

Реклама

Кроме того, стало известно, что с помощью кибератак не пытались украсть информацию.

В тренде
Первая страна в Европе заявила о победе над коронавирусом

Ранее в Израиле заявили о создании вакцины против коронавируса. Она нейтрализует вирус в организме человека.

[VIDEO id=113168; title=]

Биотехнологическая компания из США Novavax изобрела экспериментальную вакцину от нового коронавируса и начала испытывать ее на людях. Испытания препарата проводят в Австралии. Если вакцина пройдет все проверки, компания планирует выпустить ее уже в этом году. В Novavax отметили, что могут изготовить не менее 100 млн доз уже в этом году и 1,5 млрд – в следующем.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Израиль вакцина кибератака разработки

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 26 мая
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 26 маяЕвросоюз
Новости из Китая ударили по рынку нефти
Новости из Китая ударили по рынку нефтиЭкономика
Им повезло: 10 стран, куда до сих пор не добрался коронавирус
Им повезло: 10 стран, куда до сих пор не добрался коронавирусДругие страны
Новая вспышка COVID-19 в Китае отправила на карантин свыше 100 млн человек
Новая вспышка COVID-19 в Китае отправила на карантин свыше 100 млн человекДругие страны
Путин цинично ответил на газовое предложение Лукашенко
Путин цинично ответил на газовое предложение ЛукашенкоЭкономика
Антарктида
Антарктида "расцвела": ученых ошарашили фото зеленого континентаДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...