Хакеры атаковали лаборатории в Израиле, которые разрабатывают вакцину от коронавируса

Израильские лаборатории в которых работают над вакциной против коронавируса SARS-CoV-2, подверглись кибератаки, сообщает Jerusalem Post. Отмечается, что атакам не удалось нанести ущерб процессу разработки вакцины. Согласно сообщению, из-за кибератаки на прошлой неделе были закрыты сотни израильских веб-сайтов.
"Исследовательские центры, работающие над созданием вакцины против коронавируса также стали жертвами кибератаки", – пишет издание.
О кибератаках сообщалось и в других исследовательских центрах по вакцинам по всему миру, в том числе в США и Англии. В некоторых нападениях обвиняли Россию и Китай.
Кроме того, стало известно, что с помощью кибератак не пытались украсть информацию.
Ранее в Израиле заявили о создании вакцины против коронавируса. Она нейтрализует вирус в организме человека.
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Биотехнологическая компания из США Novavax изобрела экспериментальную вакцину от нового коронавируса и начала испытывать ее на людях. Испытания препарата проводят в Австралии. Если вакцина пройдет все проверки, компания планирует выпустить ее уже в этом году. В Novavax отметили, что могут изготовить не менее 100 млн доз уже в этом году и 1,5 млрд – в следующем.
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