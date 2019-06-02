В Израиле на Храмовой горе произошли беспорядки: вмешалась полиция

Сотни людей бросали стулья и камни в полицейских

Фото: Pixabay

Израильская полиция прекратила беспорядки с участием представителей местной арабской общины на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима. Об этом сообщила пресс-служба местных правоохранительных органов.

"Столкновения на Храмовой горе: сотни человек бросали в полицейских стулья и камни. Полиция использовала спецсредства для разгона участников беспорядков", — рассказывают в сообщении.

В воскресенье стражи порядка сопровождали группу евреев, поднимавшихся на Храмовую гору в честь Дня Иерусалима, который отмечается в 52-ю годовщину объединения города израильтянами.

Ранее мы писали, что в Киеве на Теремках пьяная ссора переросла в массовое побоище с использованием грубой силы, палок и бутылки шампанского, в результате чего мужчине проломили голову бутылкой. Всего в конфликте принимали участие шестеро мужчин.

Кроме этого, в Киеве во время столкновений с активистами в ходе акций протеста под зданием Министерства внутренних дел, которые произошли 14 мая, пострадали трое правоохранителей. По данному факту открыто уголовное производство.

Также сообщалось, что несколько тысяч протестующих собрались перед зданием парламента в Тиране требуя отставки председателя Совета министров Эди Рамы. Албанцы бросали в полицейских бутылки с зажигательной смесью, бензиновые бомбы и петарды, правоохранители в ответ применили слезоточивый газ и водометы.

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