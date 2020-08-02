В Израиле не утихают протесты с требованием отставки Нетаньяху

В Иерусалиме вечером в субботу, 1 августа, прошла очередная демонстрация возле резиденции главы правительства Биньямина Нетаньяху. В ней приняли участие около 10 тысяч человек. Протест продолжался до утра воскресенья, пока полиция не разогнала протестующих, арестовав 12 человек. По данным полиции, еще около тысячи человек протестовали накануне возле частной резиденции Нетаньяху в городе Кесария на побережье Средиземного моря. Протесты также прошли в Тель-Авиве и других населенных пунктах.

Реклама

Как сообщает Deutsche Welle, уже несколько недель протестующие собираются каждую субботу возле официальной резиденции главы правительства и требуют его отставки.

Сам Нетаньяху 2 августа назвал "левые" демонстрации против него "инкубаторами коронавируса". По его словам, многие демонстранты не имели защитных масок и не соблюдали дистанцию. Премьер заверил, что протестующим позволяют даже "парализовать микрорайоны и перекрывать перекрестки".

Демонстранты недовольны, по их мнению, хаотичной политикой Нетаньяху в борьбе с распространением COVID-19. Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, в Израиле с девятимиллионном населением официально подтвердили более 72,2 тыс. заражений коронавирусом, 527 смертей и более 45,6 тыс. случаев выздоровления.

Реклама

Также Биньямина Нетаньяху обвиняют в коррупции. Против премьер-министра Израиля расследуют три отдельных производства. Его обвиняют в мошенничестве, злоупотреблении доверием и взяточничестве. Израильское законодательство не обязывает его уходить с должности. Сам премьер резко раскритиковал обвинения в свою сторону. Он считает эти обвинения "попыткой переворота".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама