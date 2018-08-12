В Израиле организовали бесплатный отдых для вдов и детей погибших на Донбассе бойцов

Украинцы отдыхают на Мертвом море, ездят на экскурсии, а еще с ними работают психологи

Израильские волонтеры организовали реабилитационный лагерь, в который приглашают вдов и детей погибших на Донбассе бойцов. Для украинцев – все бесплатно. Они отдыхают на Мертвом море, ездят на экскурсии, а еще с ними работают психологи.

Тель-Авивский аэропорт Бен Гурион – главные воздушные врата Израиля. Уже за полночь. И в это время здесь один за одним приземляются самолеты из Киева, Днепра, Одессы и Харькова. А с ними и первые участники реабилитационного лагеря Крылья.

Это вдовы и дети погибших бойцов АТО.

"Хочу отдохнуть душой и телом, отдохнуть от тех мыслей, которые накопились за те два года, что моего мужа нет", – признается участница лагеря "Крылья" Лариса Светлицка из Волынской области.

"Нам с ребенком это очень нужно. У нас только год, как это случилось", – признается Инна Кристи из Запорожья.

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Недельный курс реабилитации на берегу моря, в лагере "Крылья", оплачен израильскими волонтерами. В расписании – ежедневные сеансы с психологом.

"Они не сказали мне сразу, что его нет, что он погиб. Потому что тела не было", – Виола потеряла мужа в 2014-ом. Он погиб в день Независимости Украины, обороняя Саур-Могилу. У нее осталось пятеро детей, у младшего сына ДЦП. Тогда жизнь для Виолы остановилась.

"Главное их столкнуть с вот этой точки, что вот теперь в жизни ничего хорошего не будет. Вот мы сейчас запускали с ними практику "11 дней чудес". Мы их как-бы выталкиваем в будущее, и не простое, а будущее, где чудеса для них возможны, они начала в них бурлить", – говорит психолог Елена Иванюченко.

Кроме реабилитационной программы – экскурсии и развлечения.

"Это перезагрузка, на самом деле. Перезагрузка полностью всего организма. Совершенно по другому себя чувствую. Теперь я понимаю, что я полна энергии, полна сил", – признается Виола Юлдашева из Харькова.

"Каждый день, каждая экскурсия, она давала нам такое умиротворение мы получали. Иерусалим это отдельная история, это то, о чем мы мечтали – поговорить с Богом, помолиться за наших мужчин", – говорит Людмила Кохана из Ужгорода.

Этим летом лагерь посетят больше трех десятков украинцев, нуждающихся в психологической помощи.

"Критерии следующие: во-первых – это семья, которая потеряла отца в АТО. Во-вторых – это семья, которая никогда нигде не была. И самое главное, что эта семья нуждается в психологической реабилитации. Из опыта прошлого года, те семьи, которые приехали сюда в Израиль – реально изменились", – говорит организатор лагеря "Крылья" Вячеслав Фельдман.

В планах организаторов – привлечь спонсоров и в следующем году пригласить на реабилитацию в Израиль как можно больше украинцев, которым психологическая поддержка просто необходима.

Напомним, под Киевом участники АТО проходят реабилитацию, соревнуясь в спортивной рыбалке.