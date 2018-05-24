В Израиле полагают, что Трамп вскоре признает Голанские высоты израильской территорией
Голанские высоты на протяжении полувека являются предметом спора между двумя странами
Администрация президента США Дональда Трампа вскоре может признать суверенитет Израиля над оккупированными Голанскими высотами, сообщил министр разведки Израиля Исраэль Кац.
"Полагаю, что есть готовность и высокая вероятность, что это произойдет (США признают Голанские высоты израильской территорией – ред.)", – сказал он.
Отвечая на вопрос, будет ли решение принято в этом году, он добавил: "Да, дайте (им – ред.) несколько месяцев".
"Это идеальное время, чтобы сделать этот шаг. Самым болезненным ответом, который вы можете дать иранцам, является признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами – с заявлением США, провозглашением президента, закреплением (законом – ред.)", – сказал Кац.
Напомним, 6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести туда американское посольство.
14 мая в Иерусалиме официально открыли посольство США, которое переехало туда из Тель-Авива.
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Голанские высоты - спорная территория на Ближнем Востоке. Большая ее часть в настоящее время контролируется Израилем. Как Израиль, так и Сирия считают Голанские высоты частью своей территории.
С 1944 по 1967 год Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Кунейтра. Западная часть (две трети территории) была захвачена Израилем в ходе Шестидневной войны в июне 1967 года. В 1981 году Кнессет Израиля принял "Закон о Голанских высотах", которым в одностороннем порядке провозгласил суверенитет Израиля над этой территорией. Совет Безопасности ООН не признал это решение (резолюция 497 от 17 декабря 1981 года). Фактической линией разграничения между Сирией и Израилем, которые де-юре пребывают в состоянии войны, остается нейтральная демилитаризованная полоса, в основном соответствующая Пурпурной линии — демаркационной линии между силами Израиля и Сирии по окончании Шестидневной войны.