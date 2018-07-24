В Кабуле произошел третий взрыв за день

Вчера, 13:02

В афганской столице прогремел третий взрыв с начала вторника, данных о погибших нет, три человека пострадали

Фото: AFP
Фото: AFP

Столицу Афганистана город Кабул продолжают сотрясать взрывы. С утра вторника их произошло уже три. Два из них имели место в столичном районе Афшар, поблизости от здания Полицейской академии. Первый взрыв прогремел около 13 часов по местному времени, а второй последовал за ним примерно через 10 минут. По данным полиции, которые приводит афганский телеканал TOLOnews, этот район подвергся ракетному обстрелу.

Сведений о погибших не поступало, однако трое человек получили травмы различной степени тяжести. Это женщина и двое детей, находившиеся в момент атаки в своем доме, в который и попала ракета. Эти сведения официально подтверждены полицией.

Как сообщают афганские правоохранители, ни одна из действующих в стране террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за эти акции.

В середине июля террорист-смертник взорвал себя в Кабуле возле здания Министерства развития сельских районов. Вместе с ним погибли семь человек.

Минувшей весной в афганской столице произошел также двойной взрыв. Он стоил жизни как минимум 25 людям, в числе которых оказались пятеро журналистов. 
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