В Калифорнии десять тысяч человек эвакуировали из-за лесных пожаров
Большинство лесных пожаров в данный момент разгораются на западе страны и в штате Аляска
В южной части штата Калифорния лесной пожар перешел на город Айдилуайлд восточнее Лос-Анджелеса, вследствие чего было эвакуировано 12 тысяч человек. Об этом сообщает CBS.
Несколько домов были охвачены пламенем, однако пока нет информации о пострадавших. Национальный межведомственный пожарный центр США сообщил, что большинство лесных пожаров в данный момент разгораются на западе страны и в штате Аляска.
Всего в США бушует 60 лесных пожаров в 13 штатах.
Напомним, шведские пожарные в течение последних недель борются с лесными пожарами, которые возникли из-за небывалой жары по всей стране.
Лесные пожары стали одним из крупнейших вызовов для шведских служб спасения. Им не хватает техники и рабочей силы, необходимых для борьбы со стихией. Премьер Швеции заявил о "чрезвычайной ситуации".
Один из лесных пожаров находится в районе, где проходят военные стрельбы и могут быть неразорванные снаряды. Это затрудняет для пожарных безопасный доступ к огню на земле, а другие варианты тушения до сих пор оказались безрезультатными.
Восемь стран Евросоюза участвуют в борьбе с лесными пожарами в Швеции, которые в течение нескольких недель не утихают в скандинавской стране.