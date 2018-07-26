В Калифорнии десять тысяч человек эвакуировали из-за лесных пожаров

Сегодня, 08:52

Большинство лесных пожаров в данный момент разгораются на западе страны и в штате Аляска

Фото: AFP
Фото: AFP

В южной части штата Калифорния лесной пожар перешел на город  Айдилуайлд восточнее Лос-Анджелеса, вследствие чего было эвакуировано 12 тысяч человек. Об этом сообщает CBS.

Несколько домов были охвачены пламенем, однако пока нет информации о пострадавших. Национальный межведомственный пожарный центр США сообщил, что большинство лесных пожаров в данный момент разгораются на западе страны и в штате Аляска.

Всего в США бушует 60 лесных пожаров в 13 штатах.

Напомним, шведские пожарные в течение последних недель борются с лесными пожарами, которые возникли из-за небывалой жары по всей стране.

Лесные пожары стали одним из крупнейших вызовов для шведских служб спасения. Им не хватает техники и рабочей силы, необходимых для борьбы со стихией. Премьер Швеции заявил о "чрезвычайной ситуации".

Один из лесных пожаров находится в районе, где проходят военные стрельбы и могут быть неразорванные снаряды. Это затрудняет для пожарных безопасный доступ к огню на земле, а другие варианты тушения до сих пор оказались безрезультатными.

Восемь стран Евросоюза участвуют в борьбе с лесными пожарами в Швеции, которые в течение нескольких недель не утихают в скандинавской стране. 
США, пожар, эвакуация, лесной пожар

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