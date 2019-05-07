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В Канаде мужчина держал в квартире 300 котов

7 мая, 04:11

Зоозащитники изъяли и передали ветеринарам 38 кошек для проверки их здоровья

Фото: Toronto Cat Rescue/facebook.com
Фото: Toronto Cat Rescue/facebook.com.

Житель Торонто держал в своей квартире более 300 котов.

Об этом сообщает CTV News.

О том, что мужчина, вероятно, живет с кошками рассказали его соседи, которые жаловались на неприятный запах из его квартиры.

В результате Служба защиты животных Торонто помогла изъять 70 кошек, которых передали в приют Toronto Cat Rescue.

Люди были шокированы, когда узнали, что их сосед жил с 300 котами. Ранее они думали, что максимум в квартире может быть от 10 до 15 животных.

Зоозащитники изъяли и передали ветеринарам 38 кошек для проверки их здоровья.

"Удивительно, но большинство из них...почти все были здоровы", – сообщила сотрудница ветлечебницы Карле Люкс.

По ее словам, у них не было блох или инфекции, что довольно странно.

Большинство кошек отдали в приют, их состояние в норме. Они будут стерилизованы и вакцинированы.

Почему мужчина жил с сотнями кошек пока неизвестно.

Ранее мы писали, что жительницу Парижа, которая держала в своей однокомнатной квартире 130 кошек, обвинили в жестоком обращении с животными. Женщина была арестована, но затем освобождена и направлена на обследование в психиатрическую больницу. Сотрудникам благотворительной организации, которая специализируется на помощи кошкам, понадобилось четыре дня, чтобы переловить всех питомцев и развезти их по приютам для домашних животных.

А в Харькове женщина в квартире поселила 10 собак и кошек. Местные жители жалуются на неприятные запахи, но суд на стороне пенсионерки.

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Тег животные, кошка, мужчина, кот, Торонто

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