В Канаде мужчину приговорили к пожизненному заключению за стрельбу в мечети
Прокуратура настаивала на самом длительном в истории страны тюремном сроке в 150 лет
В Канаде Александра Биссоннетта, который застрелил в 2017 году в мечети Квебека шесть человек, приговорили к пожизненному заключению. Прокуратура настаивала на самом длительном в истории страны тюремном сроке в 150 лет, но суд отклонил ее ходатайство.
Подать документы для условно-досрочного освобождения 29-летний мужчина сможет лишь через 40 лет. В стандартных ситуациях законодательство Канады разрешает в случае умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах направить соответствующий запрос после 25 лет заключения.
Вместе с тем судья счел, что приговорить преступника "к сроку, превышающему его ожидаемую продолжительность жизни", будет чрезмерно жестоким наказанием, даже с учетом его "патологической ненависти к иммигрантам-мусульманам".
Напомним, нападение на Исламский культурный центр, где во время вечерней молитвы собрались около 40 человек, произошло 29 января 2017 года. В помещении на момент трагедии находились преимущественно мужчины, женщины собрались для богослужения на втором этаже здания. Биссоннетт ворвался в здание с криками "Аллах акбар" и расстрелял собравшихся, убив шесть и ранив восемь человек. Сразу после преступления премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что нападение было терактом.
Ранее в мечети на Филиппинах прогремел взрыв. Неизвестный бросил гранату в здание, когда в нем находились мусульманские духовные лидеры.
Кроме того, суд в США приговорил американца, признанного виновным в поджоге мечети в городе Виктория (штат Техас), к 24 годам лишения свободы.
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