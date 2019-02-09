В Канаде мужчину приговорили к пожизненному заключению за стрельбу в мечети

Прокуратура настаивала на самом длительном в истории страны тюремном сроке в 150 лет

Фото: Добрев.

В Канаде мужчину приговорили к пожизненному заключению за стрельбу в мечети //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/462/4c5/5c54624c521e0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/462/4c5/5c54624c521e0.jpg 2019-02-09T16:39:00+02:00 Другие страны Прокуратура настаивала на самом длительном в истории страны тюремном сроке в 150 лет

В Канаде Александра Биссоннетта, который застрелил в 2017 году в мечети Квебека шесть человек, приговорили к пожизненному заключению. Прокуратура настаивала на самом длительном в истории страны тюремном сроке в 150 лет, но суд отклонил ее ходатайство.

Подать документы для условно-досрочного освобождения 29-летний мужчина сможет лишь через 40 лет. В стандартных ситуациях законодательство Канады разрешает в случае умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах направить соответствующий запрос после 25 лет заключения.

Вместе с тем судья счел, что приговорить преступника "к сроку, превышающему его ожидаемую продолжительность жизни", будет чрезмерно жестоким наказанием, даже с учетом его "патологической ненависти к иммигрантам-мусульманам".

Напомним, нападение на Исламский культурный центр, где во время вечерней молитвы собрались около 40 человек, произошло 29 января 2017 года. В помещении на момент трагедии находились преимущественно мужчины, женщины собрались для богослужения на втором этаже здания. Биссоннетт ворвался в здание с криками "Аллах акбар" и расстрелял собравшихся, убив шесть и ранив восемь человек. Сразу после преступления премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что нападение было терактом.

Ранее в мечети на Филиппинах прогремел взрыв. Неизвестный бросил гранату в здание, когда в нем находились мусульманские духовные лидеры.

Кроме того, суд в США приговорил американца, признанного виновным в поджоге мечети в городе Виктория (штат Техас), к 24 годам лишения свободы.

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