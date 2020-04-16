В Канаде темпы роста числа новых заразившихся коронавирусом немного замедлились

В настоящее время обследование на наличие коронавируса прошли 467,7 тыс. человек

Число заразившихся новым коронавирусом в Канаде за последние сутки увеличилось на 1 318, до 28 381, сообщил Минздрав страны.

Темпы роста числа новых заразившихся немного замедлились, во вторник в Канаде их было зафиксировано почти 1,4 тыс. В настоящее время обследование на наличие коронавируса прошли 467,7 тыс. человек. Больше всего инфицированных выявлено в провинциях Квебек (14 860), Онтарио (8 447) и Альберта (1 996).

Первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января, почти 9 тыс. человек выздоровели. Случаи инфицирования отмечены в 12 из 13 канадских регионов. Не затронутой вирусом остается только арктическая территория Нунавут.

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9 апреля премьер-министр страны Джастин Трюдо заявил, что, согласно прогнозам правительства, пик пандемии придется на конец мая, а первая волна массовых заражений завершится в конце лета.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания (COVID-19) была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За это время заразились свыше 2 млн человек, более 130 тыс. умерли.

Напомним, что в Канаде число умерших из-за коронавируса перевалило за тысячу.

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