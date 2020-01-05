В Канаде у самолета отвалилось шасси при взлете: видео

Спустя всего несколько дней после аварии лайнера авиакомпании Air Canada в аэропорту Торонто с пассажирским самолетом дочерней компании этого перевозчика случилось другое ЧП.

Пассажиры сняли на видео, как 3 января во время взлета в Монреале у Bombardier Dash 8-300 авиакомпании Jazz Aviation отпало одно шасси.

Как сообщает CBC, самолет должен был направиться в Сагеней, однако после случившегося он около часа кружил над аэропортом, чтобы выработать топливо. После этого он совершил аварийную посадку.

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В результате никто из 49 пассажиров и троих членов экипажа не пострадал.

"Наши опытные пилоты полностью контролировали самолет. Они обучены реагировать на подобные ситуации и отреагировали в соответствии с надлежащими процедурами", – прокомментировали случившееся в Jazz Aviation.

Авиаперевозчик обещает проверить аварийное воздушное судно и провести необходимый ремонт.

Напомним, в прошлом году пассажирский Boeing 777-200 авиакомпании Air Canada совершил аварийную посадку из-за сильной турбулентности, после которой из 284 человек на борту не менее 35 получили травмы. Самолет направлялся из Канады в Австралию, но был вынужден совершить экстренную посадку на Гавайях, где пострадавшим оказали помощь.

А в мае с этим же авиаперевозчиком случилось другое ЧП – во время руления к терминалу после посадки в аэропорту Торонто самолет Bombardier DHC-8-300 столкнулся с топливозаправщиком. После случившегося три члена экипажа и два пассажира оказались в больницах с травмами.

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