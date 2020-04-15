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В Канаде вторые сутки подряд наблюдаются темпы роста числа зараженных коронавирусом

15 апреля, 03:55

Елена Кузьмич

Больше всего инфицированных выявлено в провинциях Квебек, Онтарио и Альберта

Число заразившихся новым коронавирусом в Канаде за последние сутки увеличилось на 1 383 — до 27 063. Об этом сообщил Минздрав страны.

Темпы роста числа новых заразившихся наблюдаются вторые сутки подряд. В настоящее время обследование на наличие коронавируса прошли 454,9 тыс. человек. Больше всего инфицированных выявлено в провинциях Квебек (14 248), Онтарио (7 953) и Альберта (1 870).

Первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января, к настоящему времени 903 пациента умерли, более 8,2 тыс. человек выздоровели. Случаи инфицирования отмечены в 12 из 13 канадских регионов. Не затронутой вирусом остается только арктическая территория Нунавут.

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9 апреля премьер-министр страны Джастин Трюдо заявил, что, согласно прогнозам правительства, пик пандемии придется на конец мая, а первая волна массовых заражений завершится в конце лета.

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Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания (COVID-19) была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За все это время коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, свыше 120 тыс. умерли.

Ранее сообщалось, что Канада "лечит" экономику от коронавируса: поддерживает бизнес и население.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Канада заражение коронавирус

Источник: ТАСС

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