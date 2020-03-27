Канада "лечит" экономику от коронавируса: поддерживает бизнес и население

Как и другие крупные страны Канаду сильно затронуло коронавирусной эпидемией – состоянием на 27 марта в стране обнаружено 4 066 случаев заражения (включая супругу премьера Джастина Трюдо), четыре десятка человек погибли.
С целью сдерживания эпидемии правительство и местные органы власти приняли ряд мер, включая ограничения на поездки и социальное дистанцирование, а в некоторых провинциях объявили чрезвычайное положение и закрыли некритические предприятия.
Новости "Сегодня" анализируют, как канадские власти спасают экономику страны на фоне всемирной пандемии COVID-19 (по данным МВФ на 23 марта).
Бюджетные меры
На меры устранения последствий коронавирусной эпидемии Оттава направила 83,5 млрд канадских долларов (59,2 млрд долларов США, или 3,6% ВВП):
- 1,125 млрд – на улучшение здравоохранительной системы: усиленное тестирование населения, разработку вакцин, закупку медикаментов, смягчение экономических последствий и поддержку коренных народов;
- около 23,6 млрд – на прямую помощь жителям, включая выплаты работникам, которые не получают больничные, пособие по безработице, увеличение налоговых льгот и пособий по уходу за ребенком, а также создание Фонда поддержки коренных народов;
- около 58,8 млрд канадских долларов – на прямую поддержку бизнеса, включая отсрочку налогообложения и субсидирование заработной платы во время простоя.
Также власти Канады выделили 2 млн канадских долларов на финансовую поддержку международной борьбы с пандемией.
Ожидается, что во время презентации бюджета на 2020-21 год федеральное правительство объявит о дополнительных мерах поддержки.
Монетарные и макрофинансовые меры
Основные меры, принятые Банком Канады, включают:
- снижение процентной ставки по депозитам "овернайт" (на один рабочий день) до 0,75%;
- расширение программы выкупа облигаций;
- расширение условий для так называемых срочных операций РЕПО (купля ценной бумаги с обязательством обратной продажи через определенный срок по заранее оговоренной цене), за исключением портфеля не ипотечных кредитов;
- поддержка канадского рынка ипотечных облигаций (CMB) путем их покупки на вторичном рынке;
- увеличение целевого показателя для расчетного баланса банков с 250 млн до 1 млрд канадских долларов;
- Банк Канады вместе с центральными банками Японии, еврозоны, Великобритании, США и Швейцарии расширил предоставление ликвидности валюты этих стран;
- Банк Канады запустил механизм постоянной ликвидности, позволяющий кредитовать соответствующие финансовым учреждения, которые нуждаются во временной поддержке ликвидности.
Среди прочего, финансовый сектор предпринял и другие меры:
- банковский регулятор OSFI снизил необходимый размер внутреннего буфера стабильности для крупных банков с 2,25% до 1% от размера взвешенных по риску активов;
- покупку через Канадскую ипотечную и жилищную корпорацию застрахованных ипотечных пулов на 50 млрд долларов;
- правительство выделило 10 млрд долларов на кредитование затронутых коронавирусом отраслей;
- крупнейший сельскохозяйственный кредитор Farm Credit Canada 5 млрд долларов в качестве поддержки для кредитования производственного сектора, агробизнеса и переработчикам пищевых отходов.
Сайт "Сегодня" анализирует опыт других стран в борьбе с экономическими последствиями коронавирусной пандемии, который может быть полезен и Украине. Больше об этом читайте:
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