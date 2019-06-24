В Казахстане горят военные склады с боеприпасами: появилось видео

Местные власти начали эвакуацию жителей близлежащего городка в специальные лагеря

Скриншот.

В Казахстане ранее горела нефтяная скважина, а теперь ситуация еще хуже. В городе Арыс вспыхнул пожар на военных складах, после чего начали разрываться боеприпасы. Об этом сообщает Министерство обороны Казахстана.

В ведомстве отмечают, что на данный момент жертв нет.

"24 июня на одном из арсеналов ВС РК, расположенном рядом с населенным пунктом Арыс Туркестанской области, произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. На данный момент жертв и пострадавших нет. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Руководством Министерства обороны к месту происшествия направлена специально созданная комиссия, силами личного состава Вооруженных сил организованы мероприятия по ликвидации и минимизации последствий", – говорится в сообщении.

Также руководитель данного региона Умирзак Шукеев выехал на место ЧП. По его словам, мобилизованы всей районы, все ближайшие населенные пункты.

"Сейчас по масштабам происходящего мы видим, что нам надо эвакуировать город в целом. Поэтому, по всем направлениям будут двигаться колонны, машины специальные будут подбирать людей и вывозить в специально организованные лагеря. Все акимы (главы) районов со своими командами должны будут устраивать лагеря, делать списки тех, кто пришел, разбираться, кого по родственникам, кого по районам — в гостиницы. Это будет их задача, каждый лагерь будет возглавляться акимом района. Сейчас вопрос эвакуации. Этим мы занимаемся", – сказал он.

Отметим, что Украине имеет уже такой печальный опыт. За последние пару лет взрывался не один арсенал. Последний раз подобной ЧП произошло в Черниговской области, где гремели взрывы на складах в Ичне.

Также новости "Сегодня" сообщали, как в Украине взрывались военные арсеналы. За последние 15 лет в Украине горели и взрывались шесть складов с боеприпасами, где-то даже и не раз. Началось все с 2003 года.

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