В Казахстане самолет выкатился за взлетную полосу

Сегодня, 14:17

Во время инцидента был поврежден двигатель судна


В Казахстане самолет A320 авиакомпании "Эйр Астана", выполнявший рейс Шымкент – Астана, после посадки во вторник в столице страны выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщила пресс-служба комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Казахстанана своей странице в социальной сети. 

"На борту находилось 97 пассажиров и 9 членов экипажа. Воздушное судно отбуксировано на стоянку. Есть повреждения на двигателе", – говорится в сообщении на официальной странице ведомства в Fscebook.

Случай произошел в 13:22 по местному времени, из-за инцидента работа аэропорта была приостановлена на 40 минут. 

Напомним, ранее Boeing 737-800 авиакомпании Pegasus со 168 пассажирами на борту в субботу после приземления съехал со взлетной полосы в аэропорту провинции Трабзон (Турция) и застрял на склоне над Черным морем. 

Также из-за проблем с двигателем пассажирский самолет Аэробус А-330 авиакомпании "Delta" совершил вынужденную посадку в маленьком городке Канады.

Кроме того, легкомоторный самолет Cessna, приземлившийся вечером 18 октября на шоссе на окраине города Сент-Питерсберг, столкнулся с двумя автомобилями. По данным полиции, в результате необычного ДТП пострадали пять человек. Троим из них, в том числе пилоту и пассажиру самолета, потребовалась госпитализация.
Казахстан, аэропорт, самолет, столкновение, инцидент

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