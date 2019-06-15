В Кении автомобиль с полицейскими подорвали на самодельной бомбе: 12 погибших
Выжить сумел только один страж порядка, находившийся в машине
В Кении недалеко от границы с Сомали полицейский автомобиль подорвался на самодельном взрывном устройстве. Погибли как минимум 12 полицейских из 13, находившихся в машине.
"13 полицейских подорвались на взрывном устройстве между селами Риба и Контон, только один из пострадавших выжил, однако получил серьезные травмы", – заявил представитель силдовиков, передает Xinhua.
Нападение произошло в округе Важир, неподалеку от границы с Сомали. Ответственность за подрыв взяла на себя террористическая группировка, связанная с "Аль Каидой", заявив, что их боевики захватили село Контон на окраине города Важир.
Боевики опубликовали в подконтрольных СМИ заявление, в котором утверждают, что захватили нескольких кенийских полицейских в заложники, конфисковали два мотоцикла и военную технику.
Напомним, ранее заместитель лидера группировки "Исламское государство" в Сомали, где ранее американские военные уничтожили группу боевиков, был убит в результате авиаудара.
Также мы сообщали, что американская авиация нанесла нанесла первый авиаудар по позициям "Исламского государства" в Сомали еще в ноябре 2017 года.
Кроме того, в Вашингтоне заявляли, что США спустя 24 года вернут своих военных в Сомали. Американцы решили направить военных для обучения армии этой страны.
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