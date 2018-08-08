В Китае арестовали 300 человек за продажу подделок в сети

Они реализовали по высокой цене продукты, которые "помогают похудеть", "повышают мужскую потенцию" и "питают организм"

В китайском городе Гуанчжоу правоохранители задержали около 300 человек по подозрению в реализации поддельных медицинских препаратов по интернету. Они обвиняются в хищении более 1,4 млн долларов с помощью мошеннических схем.

Злоумышленники во главе с предпринимателем по фамилии Чэнь создали четыре компании, занимавшихся реализацией в интернете "товаров для здоровья". При проведении операции по задержанию сотрудники правопорядка произвели конфискацию с двух складов поддельных медицинских препаратов, которые, как утверждали мошенники, "помогают похудеть", "повышают мужскую потенцию", "устраняют неприятный запах при выделении пота", "питают организм".

Также полиция изъяла более 300 компьютеров, около 1 тыс. мобильных телефонов, заморозив свыше 100 банковских счетов.

Большинство поддельных медицинских препаратов производились на подпольной фабрике в провинции Хубэй (Центральный Китай). Стоимость фальшивой продукции была крайне высокой: к примеру, "чай, повышающий мужскую потенцию", продавался по цене 500 юаней (около 73 долларов) за небольшую пачку.

В случае поступления жалоб от обманутого клиента обманщики автоматически помещали его в черный список, блокируя электронные сообщения и телефонные звонки от этого человека.

Согласно китайскому законодательству, обвиняемому по статье "сетевое мошенничество" может грозить пожизненное тюремное заключение.

Напомним, ранее оперативники полиции Киевской области задержали организованную преступную группу, участники которой наладили схему отъема имущества у одиноких граждан.

Кстати, Национальная полиция предупреждает украинцев об аферах в интернете - выгоду ищет все большее количество мошенников.