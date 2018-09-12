В Китае автомобиль протаранил толпу пешеходов: 9 погибших, десятки раненых

Сегодня, 22:41

Правоохранители взяли под стражу водителя

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В городе Хэнъян на юго-востоке Китая автомобиль протаранил толпу пешеходов на городской площади, в результате погибли по меньшей мере девять человек.

Местные власти сообщили, что еще 46 человек получили ранения, трое из них находятся в тяжелом состоянии, передает CNN.

По сообщению, водитель преднамеренно въехал в толпу людей.

Правоохранители взяли под стражу водителя. Неизвестно, связан ли этот случай с терроризмом.

Как сообщалось, в Москве в районе Шараповского проезда автобус наехал троих пешеходов. Двое из них были серьезно травмированы. Их доставили в больницу.

А в британском Манчестере в результате наезда автомобиля на пешеходов в районе Траффорд-парк пострадали пять человек.

Также мы писали, что в конце апреля в Торонто водитель на белом фургоне совершил наезд на пешеходов в районе улицы Йонг и Финч-авеню и скрылся с места происшествия.

Не так давно на фолк-фестивали в Нидерландах толпу протаранил микроавтобус.
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