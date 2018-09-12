В Китае автомобиль протаранил толпу пешеходов: 9 погибших, десятки раненых

В городе Хэнъян на юго-востоке Китая автомобиль протаранил толпу пешеходов на городской площади, в результате погибли по меньшей мере девять человек.

Местные власти сообщили, что еще 46 человек получили ранения, трое из них находятся в тяжелом состоянии, передает CNN.

По сообщению, водитель преднамеренно въехал в толпу людей.

Breaking: At least 3 dead and more than 40 injured after an SUV rammed into a crowd of people in Hengyang, China. A man is in custody and the motive is under investigation. (Via @ZhangZhulin) pic.twitter.com/XLEkBhN9kr — PM Breaking News (@PMBreakingNews) 12 сентября 2018 г.

Правоохранители взяли под стражу водителя. Неизвестно, связан ли этот случай с терроризмом.

Как сообщалось, в Москве в районе Шараповского проезда автобус наехал троих пешеходов. Двое из них были серьезно травмированы. Их доставили в больницу.

А в британском Манчестере в результате наезда автомобиля на пешеходов в районе Траффорд-парк пострадали пять человек.

Также мы писали, что в конце апреля в Торонто водитель на белом фургоне совершил наезд на пешеходов в районе улицы Йонг и Финч-авеню и скрылся с места происшествия.

Не так давно на фолк-фестивали в Нидерландах толпу протаранил микроавтобус.