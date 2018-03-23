В Китае готовятся к началу брачного сезона панд

Сегодня, 17:55

Погода улучшается, и черно-белые мишки начинают заглядываться друг на друга


В Китае готовятся к началу брачного сезона у панд. Погода улучшается, и черно-белые мишки начинают заглядываться друг на друга. Правда, им пока больше нравится вместе играть и есть бамбук. Говорят, в брачный период самцу нужно больше продуктов. А вот самка должна соблюдать диету. Поэтому для продолжения рода панд уже позаботились и о специальном меню для них.

Как сообщалось, Банк Китая пообещал не менее 10 млрд юаней (1,5 млрд долларов США), чтобы создать гигантский парк сохранения панд в юго-западной провинции Сычуань,

Сычуаньский филиал центрального банка подписал соглашение с провинциальным правительством о финансировании строительства национального парка Гигантской панды к 2023 году. Парк стремится укрепить местную экономику, предоставляя находящимся под угрозой исчезновения животным территорию, в которой они могут встречаться и спариваться в интересах обогащения их генофонда.

Министерство сказало, что парк будет охватывать 2 миллиона гектаров (5 миллионов акров), что делает его более чем в два раза больше, чем Йеллоустонский национальный парк в Соединенных Штатах.

Гигантские панды являются неофициальным национальным талисманом Китая и живут в основном в горах Сычуань, а некоторые в соседних провинциях Ганьсу и Шэньси. По оценкам, 1,864 особей живут в дикой природе, где им угрожают главным образом потерей местообитания. Еще 300 живут в неволе.

Напомним, недавно в Китае в возрасте 37 лет скончалась старейшая панда на планете.
видео, Китай, панда
Источник:

"Сегодня"

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