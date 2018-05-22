В Китае могут снять запрет на число детей

В Китае могут отменить ограничения, связанные с количеством детей в одной семье. Об этом сообщает Bloomberg.

Соответствующее решение могут принять до конца 2018 года. Таким образом в стране могут бороться с проблемой старения населения, а также – международной критикой.

Политика ограничения рождаемости "одна семья – один ребенок" была введена в КНР в 1979 году, когда государство оказалось перед угрозой демографического взрыва.

С 2015 года супругам разрешили иметь в семьях двух детей. Закон вступил в силу с января 2016 года.

Ранее мы писали, что 8-летний житель китайского поселка Синьцзе каждый день идет пешком почти 5 километров, чтобы добраться до своей школы. В день школьного экзамена температура опустилась до -9, а у мальчика не было теплой одежды. Несмотря на это, мальчик решил идти в школу. Ребенок живет с сестрой и бабушкой в бедной деревне в 4,8 км от школы. Он каждый день преодолевает огромное расстояние, потому что уверен: только получив образование, сможет улучшить свою жизнь.

Также мы сообщали, что после смерти отца 13-летний мальчик работает, чтобы прокормить семью из 9 человек.

Напомним, учительница оставила послание родителям на лбу ученика.