В Китае мужчина с ножом напал на толпу: 11 человек пострадали
Раненых госпитализировали в больницу, угрозы их жизни нет
В китайском городе Цзиань в восточной провинции Цзянси вооруженный ножом мужчина напал на толпу. 11 человек получили ранения, сообщили в городском Управлении общественной безопасности.
Нападение произошло на улице Шаошаньси в городском районе Цзичжоу. Нападавшего уже задержали полицейские и ставшие свидетелями инцидента горожане. 11 пострадавших отправили в больницу, угрозы для их жизни нет.
Кроме того, известно, что совершивший нападение 33-летний мужчина страдает психическим расстройством.
Напомним, в городе Чунцин на юго-западе Китая вооруженная кухонным ножом женщина напала на воспитанников детского сада, 14 детей пострадали.
Также ранее в результате нападения человека с ножом на прохожих в центре Парижа были убиты два человека. Также несколько человек получили ранения. Нападавший был застрелен полицией.
Кроме того, не так давно три человека получили колотые раны и были госпитализированы в результате нападения на медицинский центр на востоке Лондона.
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