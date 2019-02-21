В Китае мужчина с ножом напал на толпу: 11 человек пострадали

Раненых госпитализировали в больницу, угрозы их жизни нет

Россиянин напал на женщину в Осло. Фото из открытых источников.

В Китае мужчина с ножом напал на толпу: 11 человек пострадали //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/1cb/1e1/5c51cb1e1dd05.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/1cb/1e1/5c51cb1e1dd05.jpg 2019-02-21T08:01:00+02:00 Другие страны Раненых госпитализировали в больницу, угрозы их жизни нет

В китайском городе Цзиань в восточной провинции Цзянси вооруженный ножом мужчина напал на толпу. 11 человек получили ранения, сообщили в городском Управлении общественной безопасности.

Нападение произошло на улице Шаошаньси в городском районе Цзичжоу. Нападавшего уже задержали полицейские и ставшие свидетелями инцидента горожане. 11 пострадавших отправили в больницу, угрозы для их жизни нет.

Кроме того, известно, что совершивший нападение 33-летний мужчина страдает психическим расстройством.

Напомним, в городе Чунцин на юго-западе Китая вооруженная кухонным ножом женщина напала на воспитанников детского сада, 14 детей пострадали.

Также ранее в результате нападения человека с ножом на прохожих в центре Парижа были убиты два человека. Также несколько человек получили ранения. Нападавший был застрелен полицией.

Кроме того, не так давно три человека получили колотые раны и были госпитализированы в результате нападения на медицинский центр на востоке Лондона.

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