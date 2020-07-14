В Китае нашли новые случаи заражения коронавирусом: где их обнаружили

В Китае власти выявили за прошедшие сутки в материковой части страны три ввозных случая заболевания, вызванного новым коронавирусом. Об этом заявил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, – пишет ТАСС.

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За последние 24 часа летальных исходов не зафиксировано. В местных медицинских учреждениях находятся 297 пациентов с коронавирусом, у трех человек заболевание протекает в тяжелой форме. За время пандемии местные органы эпидемиологического контроля зарегистрировали 1 982 инфицированных, прибывших из-за границы, из них 1 897 выздоровели.

Согласно статистике, в материковой части КНР вылечились 94,1% заболевших. Число заразившихся с декабря 2019 года превысило 83,6 тыс., за последние семь дней выявлено 40 случаев. С 15 апреля в стране официально не было летальных исходов, показатель смертности составляет 5,54% (умерли свыше 4,6 тыс. человек).

В континентальном Китае первое место по числу заболевших, находящихся в медицинских учреждениях, занимает Пекин. За ним следуют Шанхай и северо-восточная провинция Ляонин. На территории 15 административных единиц из 31 больных нет, в остальных, не считая столицы, насчитываются от одного и примерно до 30 пациентов.

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Местные власти не включают в общую статистику и с 1 апреля упоминают в отдельной графе бессимптомных носителей вируса. Их в КНР насчитывается 110, в том числе пять случаев зарегистрированы за минувший день.

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