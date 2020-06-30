В Китае обнаружили новый вирус, который может вызвать пандемию

Исследователи в Китае обнаружили новый тип свиного гриппа, который способен вызвать пандемию. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на исследование, опубликованное в американском научном журнале Proceedings.
Новый тип свиного гриппа назвали G4, он генетически произошел от штамма H1N1, вызвавшего пандемию в 2009 году.
По словам авторов, ученых из китайских университетов и Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, в нем содержатся "все основные признаки высокой степени адаптации к заражению людей".
С 2011 по 2018 год исследователи взяли 30 тысяч носовых мазков у свиней на бойнях в 10 провинциях Китая и в ветеринарной больнице, что позволило им выделить 179 вирусов свиного гриппа. Большинство из них были нового типа, который был доминирующим среди свиней с 2016 года.
Затем исследователи провели различные эксперименты, в том числе на хорьках, которые широко используются в исследованиях гриппа, потому что они испытывают симптомы, сходные с людьми – главным образом, лихорадка, кашель и чихание.
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Было обнаружено, что G4 является высокоинфекционным, размножается в клетках человека и вызывает более серьезные симптомы у хорьков, чем другие вирусы.
Испытания также показали, что любой иммунитет, который люди получают от воздействия сезонного гриппа, не обеспечивает защиту от G4.
По результатам анализа на антитела к вирусу, выяснилось, что 10,4% работников ферм уже были инфицированы. Ссылаясь на исследования, ученые полагают, что до 4,4% населения в целом могли быть подвергнуты воздействию патогена.
Таким образом, вирус уже передавался от животных к человеку, но пока нет никаких доказательств того, что он может передаваться от человека к человеку. Ученые боятся, что патоген может мутировать в человеческом теле и становиться более заразным. Они призывают внимательнее следить за эпидемической ситуацией на фермах.
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