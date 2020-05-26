В Китае обнаружили только семь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией

Все новые инфицированные с активной формой болезни прибыли из-за рубежа

В Китае за сутки было зарегистрировано семь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией и 29 бессимптомных больных.

Об этом заявил Госкомздрав КНР.

Все новые инфицированные с активной формой болезни прибыли из-за рубежа: пять выявлены в автономном районе Внутренняя Монголия, по одному – в провинции Фуцзянь и Шанхае.

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Из 29 бессимптомных случаев один "импортирован". Всего под наблюдением медиков находятся 403 бессимптомных носителя коронавируса.

За сутки не зафиксировано ни одного летального исхода, связанного с COVID-19.

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С декабря 2019 года жертвами коронавируса в Китае стали 4 634 человека, зарегистрировано 82 992 активных случая заражения, из них 1 731 ввезенный из-за границы.

В медучреждениях страны продолжает лечиться 81 человек, состояние семерых пациентов оценивается как тяжелое. Излечились и выписаны из больниц более 78 тысяч человек.

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На китайских территориях вне материковой части за сутки не зафиксировано новых случаев заражения. С декабря прошлого года в трех районах подтверждено 1 551 случай заболевания: в Гонконге – 1 065 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао – 45, на Тайване – 441 (семь смертей).

Ранее сообщалось, что Китай первым получит вакцину от коронавируса.

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