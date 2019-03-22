В Китае планируют создать онлайн-карту туалетов для туристов

Министерство Китая поручило разработку онлайн-карты туалетов китайской компании Baidu

Фото: Pixabay

В Китае планируют создать онлайн-карту туалетов для туристов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/ade/dfb/5c4adedfbcad1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/ade/dfb/5c4adedfbcad1.jpg 2019-03-22T05:23:00+02:00 Другие страны Министерство Китая поручило разработку онлайн-карты туалетов китайской компании Baidu

Китай разрабатывает онлайн-карту туалетов в целях предоставления китайским и зарубежным туристам помощи в поиске ближайших санузлов..

Министерство Китая поручило разработку онлайн-карты туалетов китайской компании Baidu.

Сообщается, что к концу июня туристы смогут с помощью приложения Baidu map определять местонахождение общественных туалетов, построенных до 2019 года на территории туристических достопримечательностей, в транспортных центрах, ресторанах, развлекательных заведениях, зонах отдыха и парках.

На данный момент в системе зарегистрировано около 20 тыс. туалетов, находящихся в подобных местах.

Также приложение будет содержать информацию о местонахождении туалетов для людей с ограниченными возможностями.

Как мы писали ранее, в сети появилась интерактивная карта на основе Google Maps, где отмечены все хижины, колыбы и туристические приюты в Карпатах, где можно заночевать. Такой ресурс может быть полезен туристам, которые заблудились в горах и ищут ночлег.

Карта появилась после случая с киевским туристом Игорем Грищенко, который в начале января этого года более четырех суток бродил по Карпатам, пока не наткнулся на хижину лесника.

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