В Китае планируют создать онлайн-карту туалетов для туристов
Министерство Китая поручило разработку онлайн-карты туалетов китайской компании Baidu
Китай разрабатывает онлайн-карту туалетов в целях предоставления китайским и зарубежным туристам помощи в поиске ближайших санузлов..
Министерство Китая поручило разработку онлайн-карты туалетов китайской компании Baidu.
Сообщается, что к концу июня туристы смогут с помощью приложения Baidu map определять местонахождение общественных туалетов, построенных до 2019 года на территории туристических достопримечательностей, в транспортных центрах, ресторанах, развлекательных заведениях, зонах отдыха и парках.
На данный момент в системе зарегистрировано около 20 тыс. туалетов, находящихся в подобных местах.
Также приложение будет содержать информацию о местонахождении туалетов для людей с ограниченными возможностями.
Как мы писали ранее, в сети появилась интерактивная карта на основе Google Maps, где отмечены все хижины, колыбы и туристические приюты в Карпатах, где можно заночевать. Такой ресурс может быть полезен туристам, которые заблудились в горах и ищут ночлег.
Карта появилась после случая с киевским туристом Игорем Грищенко, который в начале января этого года более четырех суток бродил по Карпатам, пока не наткнулся на хижину лесника.
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