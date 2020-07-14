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В Китае полиция обнаружила рекордную партию наркотиков

14 июля, 05:39

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

По делу о наркотиках задержано восемь подозреваемых

Полиция в китайской провинции Юньнань раскрыла дело о торговле наркотиками в регионе, конфисковав свыше 166 кг метамфетамина. Об этом информирует Центральное телевидение Китая, – пишет ТАСС.

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В ходе спецоперации в городе Баошань полиция остановила автомобиль, в котором было обнаружено восемь мешков с метамфетамином общим весом 166,5 кг. По делу задержано восемь подозреваемых.

Заметим, что провинция Юньнань находится на переднем рубеже борьбы с наркотрафиком в Китае. Этот регион граничит с Мьянмой, входящей в "золотой треугольник", откуда наркотики по различным транзитным каналам поступают во многие страны Азии.

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В Китае действует довольно жесткое законодательство в отношении распространения наркотиков. Максимальным наказанием за производство и продажу, к примеру, свыше 50 граммов героина может стать смертная казнь.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве водитель под наркотиками возил пассажиров. На требование патрульных пройти освидетельствование на состояние опьянения 33-летний водитель отказался в присутствии свидетелей.

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Китай наркотики полиция

Источник: ТАСС

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