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В Китае построили самый большой аэропорт в мире: впечатляющие фото

2 июля, 04:49

По форме аэропорт "Дасин" напоминает мифическую птицу феникс

Фото: AFP

Китайские строители завершили возведение уникального конструкторского проекта – аэропорта "Дасин" площадью в один миллион квадратных метров.

Воздушная гавань находится в 46 километрах от центра Пекина и ее позиционируют как крупнейший международный аэропорт-хаб и "самый сложный инженерный проект терминала аэропорта в мире".

"Дасин" также стал крупнейшим зданием в мире, которое было построено без структурных швов. Аэропорт введут в эксплуатацию 30 сентября 2019 года.

К 2025 году его пропускная способность должна составить 72 миллиона человек в год.

По форме здание напоминает феникса — архитекторы хотят связать здания нового аэровокзала с уже существующим аэропортом Шоуду, форма которого напоминает о другом мифическом животном, китайском драконе.

Напомним, на данный момент самым большим аэропортом в мире считается новый аэропорт Стамбула, который был открыт лишь в октябре прошлого года.

Мы также писали о том, что 23 мая открыли новую, расширенную часть терминала А Международного аэропорта им. И. Сикорского ("Киев"). Теперь площадь терминала составляет 23 700 кв. м.

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Тег строительство, Китай, аэропорт, Архитектура

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