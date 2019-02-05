В Китае прогремел взрыв в магазине фейерверков: есть погибшие
Из-за взрыва в здании вспыхнул масштабный пожар
На юго-западе Китая в магазине фейерверков произошел взрыв с последующим пожаром. Жертвами огня стали пять человек. Об этом сообщают местные СМИ.
Трагедия произошла в уезде Жунъань на территории Гуанси-Чжуанского автономного района. Площадь пожара составила порядка 290 квадратных метров. Тела погибших спасатели обнаружили в сгоревшем магазине и в соседних строениях, на которые перекинулся огонь.
По предварительным данным, причиной взрыва и пожара стало нарушение правил безопасности при запуске петард у входа в торговую лавку. Кроме того, что магазин не имел лицензии на продажу фейерверков.
Напомним, недавно в городе Дуннине на северо-востоке Китая в здании отеля прогремел мощный взрыв. Два человека погибли, еще двое пострадали.
Кроме того, сообщалось о серии взрывов и пожаре возле химического завода в северной китайской провинции Хэбэй. В результате случившегося погибли 22 человек и еще столько же получили ранения.
Мы также писали о взрыве в одном из жилых многоквартирных домов на северо-востоке КНР, который произошел во время проведения работ по ликвидации утечки газа.
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