В Китае прогремел взрыв в магазине фейерверков: есть погибшие

Из-за взрыва в здании вспыхнул масштабный пожар

Фото: Pixabay

В Китае прогремел взрыв в магазине фейерверков: есть погибшие //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/163/0fb/5c41630fb0b85.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/163/0fb/5c41630fb0b85.jpg 2019-02-05T07:36:00+02:00 Другие страны Из-за взрыва в здании вспыхнул масштабный пожар

На юго-западе Китая в магазине фейерверков произошел взрыв с последующим пожаром. Жертвами огня стали пять человек. Об этом сообщают местные СМИ.

Трагедия произошла в уезде Жунъань на территории Гуанси-Чжуанского автономного района. Площадь пожара составила порядка 290 квадратных метров. Тела погибших спасатели обнаружили в сгоревшем магазине и в соседних строениях, на которые перекинулся огонь.

По предварительным данным, причиной взрыва и пожара стало нарушение правил безопасности при запуске петард у входа в торговую лавку. Кроме того, что магазин не имел лицензии на продажу фейерверков.

Напомним, недавно в городе Дуннине на северо-востоке Китая в здании отеля прогремел мощный взрыв. Два человека погибли, еще двое пострадали.

Кроме того, сообщалось о серии взрывов и пожаре возле химического завода в северной китайской провинции Хэбэй. В результате случившегося погибли 22 человек и еще столько же получили ранения.

Мы также писали о взрыве в одном из жилых многоквартирных домов на северо-востоке КНР, который произошел во время проведения работ по ликвидации утечки газа.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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