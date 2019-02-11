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В Китае произошло второе за сутки крупное ДТП: столкнулись более 100 автомобилей

Сегодня, 04:01

Правительство опубликовало предупреждение о гололедице на дорогах

Фото: news.cgtn.com
Фото: news.cgtn.com.
В Китае произошло второе за сутки крупное ДТП: столкнулись более 100 автомобилей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/0d0/549/5c60d0549e9dc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/0d0/549/5c60d0549e9dc.jpg Другие страны Правительство опубликовало предупреждение о гололедице на дорогах

По меньшей мере два человека погибли и более 50 получили ранения, когда в субботу в Китае столкнулись более 100 автомобилей. Об этом сообщает CNN.

"Столкновение произошло около 8 часов вечера по местному времени на скоростных дорогах Синан-Цзяньхэ и Цзянкоу-Вэнань в юго-западной провинции Гуйчжоу", – говорится в сообщении.

Причиной происшествия является скользкая дорога после дождя. Из-за непогоды также 10 человек находятся в больнице в критическом состоянии.

Движение на скоростной автомагистрали уже возобновилось.

Ранее сообщалось, что в Китае произошло масштабное ДТП с участием 23 автомобилей, которые столкнулись возле города Аньцзю в провинции Аньхо. Авария случилась утром в воскресенье, 10 февраля. В результате происшествия погибли пять человек. В полиции еще не выяснили причины аварии, но указывают на плохие погодные условия – дождь, снег, сугробы на дорогах.

Напомним, в ноябре 2018 года в центральной провинции Хэнань в Китае столкнулись три грузовых автомобиля на скоростной автотрассе. Масштабное ДТП унесло жизни девяти человек

Также утром 19 ноября 2018 года на трассе в центральной китайской провинции Хэнань столкнулись 28 транспортных средств. По меньшей мере три человека погибли, еще десять пострадали.

Кроме того, ранее в Китае в результате столкновения автобуса с полуприцепом на территории провинции Хунань (Центральный Китай) погибли до 18 человек, еще 14 пострадали. По данным полиции, автобус внезапно потерял управление, сбил ограждение и оказался на встречной полосе, где и произошло столкновение.

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Тег ДТП, видео, авто, Китай, непогода

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