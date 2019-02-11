В Китае произошло второе за сутки крупное ДТП: столкнулись более 100 автомобилей
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По меньшей мере два человека погибли и более 50 получили ранения, когда в субботу в Китае столкнулись более 100 автомобилей. Об этом сообщает CNN.
"Столкновение произошло около 8 часов вечера по местному времени на скоростных дорогах Синан-Цзяньхэ и Цзянкоу-Вэнань в юго-западной провинции Гуйчжоу", – говорится в сообщении.
Причиной происшествия является скользкая дорога после дождя. Из-за непогоды также 10 человек находятся в больнице в критическом состоянии.
Two killed, over 50 injured in SW #China expressway pileup https://t.co/el5Beq05udpic.twitter.com/diL35mwL5T— CGTN (@CGTNOfficial) 10 февраля 2019 г.
Движение на скоростной автомагистрали уже возобновилось.
Ранее сообщалось, что в Китае произошло масштабное ДТП с участием 23 автомобилей, которые столкнулись возле города Аньцзю в провинции Аньхо. Авария случилась утром в воскресенье, 10 февраля. В результате происшествия погибли пять человек. В полиции еще не выяснили причины аварии, но указывают на плохие погодные условия – дождь, снег, сугробы на дорогах.
Напомним, в ноябре 2018 года в центральной провинции Хэнань в Китае столкнулись три грузовых автомобиля на скоростной автотрассе. Масштабное ДТП унесло жизни девяти человек.
Также утром 19 ноября 2018 года на трассе в центральной китайской провинции Хэнань столкнулись 28 транспортных средств. По меньшей мере три человека погибли, еще десять пострадали.
Кроме того, ранее в Китае в результате столкновения автобуса с полуприцепом на территории провинции Хунань (Центральный Китай) погибли до 18 человек, еще 14 пострадали. По данным полиции, автобус внезапно потерял управление, сбил ограждение и оказался на встречной полосе, где и произошло столкновение.
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