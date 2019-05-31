В Китае прошел грандиозный парад беспилотников

Полетом дронов руководили всего с одного компьютера

В Китае прошло грандиозное шоу беспилотников в рамках международной выставки технологий, передает "Сегодня".

Более полутысячи роботов создавали в небе различные цветные фигуры: человека, лампочку, земной шар.

Восемьдесят инженеров тренировались три месяца, изучали все возможные варианты движений при формировании композиций. Потом – запрограммировали их.

В конце концов полетом дронов руководили всего с одного компьютера.

Как мы писали ранее, китайский Центр по сохранению и изучению гигантских панд создал приложение по распознаванию морд животных, чтобы отличать одну панду от другой.

Напомним, панда, которая любит купаться, стала звездой соцсетей. В одном из китайских заповедников открыли бассейн, в котором звери могут освежиться в жару. Панда практически все время проводит там. Она купается и поливает себя водой, и выманить ее из бассейна невозможно.

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