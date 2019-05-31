В Китае прошел грандиозный парад беспилотников
Полетом дронов руководили всего с одного компьютера
В Китае прошло грандиозное шоу беспилотников в рамках международной выставки технологий, передает "Сегодня".
Более полутысячи роботов создавали в небе различные цветные фигуры: человека, лампочку, земной шар.
Восемьдесят инженеров тренировались три месяца, изучали все возможные варианты движений при формировании композиций. Потом – запрограммировали их.
В конце концов полетом дронов руководили всего с одного компьютера.
Как мы писали ранее, китайский Центр по сохранению и изучению гигантских панд создал приложение по распознаванию морд животных, чтобы отличать одну панду от другой.
Напомним, панда, которая любит купаться, стала звездой соцсетей. В одном из китайских заповедников открыли бассейн, в котором звери могут освежиться в жару. Панда практически все время проводит там. Она купается и поливает себя водой, и выманить ее из бассейна невозможно.
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