В Китае рухнул отель: погибли почти 30 человек

В спасательных работах были задействованы 700 человек

На севере Китая произошла страшная трагедия – в провинции Шаньси обрушилось здание гостиницы, в результате чего погибли 29 человек. Еще 28 человек получили ранения, семеро из них – тяжелые, сообщают местные СМИ со ссылками на власти.

Трагедия произошла в субботу, 29 августа, в 09:40 по местному времени (04:40 по Киеву) в банкетном зале двухэтажной гостиницы "Цзюйсянь" в городе Линфэнь уезда Сянфэнь.

Для руководства спасательными работами в город прибыли представители министерства по чрезвычайным ситуациям Китая.

В поисково-спасательных работы на месте инцидента были задействованы более 700 человек. Причина обрушения пока не установлена. Ведется следствие.

Напомним, годом ранее похожая трагедия произошла в Индии – в июле 2019-го в штате Химачал-Прадеш на севере страны из-за проливных дождей обрушилось четырехэтажное здание, в результате погибли 14 человек.

Также сообщалось, что в мае 2019 в китайском Шанхае обрушилось здание. Спасателям удалось извлечь из-под завалов более 20 человек, но семь человек погибли.

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