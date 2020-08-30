Українська
$ 27,46
32,43
  1. СЕГОДНЯ
  2. Мировые новости
  3. Другие страны

В Китае рухнул отель: погибли почти 30 человек

30 августа, 07:38

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

В спасательных работах были задействованы 700 человек

На севере Китая произошла страшная трагедия – в провинции Шаньси обрушилось здание гостиницы, в результате чего погибли 29 человек. Еще 28 человек получили ранения, семеро из них – тяжелые, сообщают местные СМИ со ссылками на власти.

Трагедия произошла в субботу, 29 августа, в 09:40 по местному времени (04:40 по Киеву) в банкетном зале двухэтажной гостиницы "Цзюйсянь" в городе Линфэнь уезда Сянфэнь.

Для руководства спасательными работами в город прибыли представители министерства по чрезвычайным ситуациям Китая.

В поисково-спасательных работы на месте инцидента были задействованы более 700 человек. Причина обрушения пока не установлена. Ведется следствие.

Напомним, годом ранее похожая трагедия произошла в Индии – в июле 2019-го в штате Химачал-Прадеш на севере страны из-за проливных дождей обрушилось четырехэтажное здание, в результате погибли 14 человек.

Также сообщалось, что в мае 2019 в китайском Шанхае обрушилось здание. Спасателям удалось извлечь из-под завалов более 20 человек, но семь человек погибли.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Китай жертвы гостиницы обрушение рестораны

Источник: Интерфакс

Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Зеленский рассказал, как бы он поступил на месте Лукашенко
Зеленский рассказал, как бы он поступил на месте ЛукашенкоПолитика
Египет уточнил новые правила въезда для украинцев
Египет уточнил новые правила въезда для украинцевПолитика
"Лукашембо" и боевой Коля: в соцсетях высмеивают прилет Лукашенко в резиденциюДругие страны
Протестующие приблизились к резиденции Лукашенко: силовики стягивают технику (фото, видео)
Протестующие приблизились к резиденции Лукашенко: силовики стягивают технику (фото, видео)Другие страны
Беларусь стала новой угрозой для НАТО: США укрепляют свои позиции в Украине
Беларусь стала новой угрозой для НАТО: США укрепляют свои позиции в УкраинеПолитика
Российский БТР в Сирии протаранил американский броневик: опубликовано новое видео
Российский БТР в Сирии протаранил американский броневик: опубликовано новое видеоРоссия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять